AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ve üniversite öğrencileri Filistin’e destek için yürüdü

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İsrail'in saldırılarına karşı, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. SayStop adı verilen eylemin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına bildiri okundu. Yürüyüşe AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile öğrenciler katıldı.

Merkez rektörlük binası önünde başlayan yürüyüş, Beyazıt kapısı önünde son buldu. Yürüyüş sonrasında grup adına açıklama yapan Emin Bingöl, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli demeden ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinin, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombalama sonrasında enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkındadır" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN VE AKADEMİSYENLERİN İSRAİL KARŞITI GÖSTERİLER DÜNYADA ONURLU DURUŞUN VE BAŞKALDIRIŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır.

Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırışın fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve insani duruş dersini iptal ettirmek için disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz. Bizlerde vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SaysStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza, yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze Halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Kaya, "ABD'nin Vietnam savaşını kaybetmesi üniversite öğrencilerinin eylemleri sonucu sonlanmıştır. İsrail'in saldırıları da ABD'deki akademisyenler ile öğrencilerin İsrail'i protestosu da Filistin'in özgürlüğü ile sonuçlanacaktır. Biz Türk öğrencilerde ABD'de başlayıp dünyaya yayılan eylemlere destek veriyoruz. Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kadın çocuk ve masum insanların katledilmesine son verilmesi için dünya öğrencileri bu eyleme destek vermesi Filistin'e özgürlüğü getirir" dedi.