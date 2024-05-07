CHP’li Marmaris Belediye Başkanından itiraf gibi açıklama: Personel fazlalığı var

4 dönemdir CHP'nin yönettiği Marmaris Belediyesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeni başkan seçilen Acar Ünlü, belediyenin mevcut durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li Ünlü, Marmaris Belediyesinin 650 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Belediyede personel fazlalığı olduğunu kaydeden CHP'li Ünlü, işte çıkarmaların olacağını belirtti.

Ünlü, "Belediyede personel fazlalığı görülüyor. Bunun dışında yasal olarak da personel fazlalığı görülüyor. Kısıtlama yapılması lazım. Bu konuda çalışmamız olacak. İşten çıkarmalar olacak. Gönül ister ki olmasın ama hem verimlilik, hem kanun bunu gösteriyor. Marmaris toparlanacak, Marmaris güçlü ve önemli bölge. Bunları aşacağız hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz" dedi.