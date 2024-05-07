İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında güvenlik güçleri operasyon için harekete geçti.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haklarında veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti de bulunan 2'si üsteğmen, 4'ü astsubay rütbesinde, 4'ü Hava Kuvvetleri, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına mensup, 2'si muvazzaf 6 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1aktif polis memuru olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararI verildi. İzmir merkezli 11 ilde düzenlene eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.