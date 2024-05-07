KAAN, ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, dün ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi. SSB'den yapılan açıklamaya göre, KAAN, 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. SSB Başkanı Haluk Görgün, uçuş sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi.Görgün, tarihi bir an daha yaşandığını belirterek, heyecanlı, aynı zamanda gururlu olduklarını belirtti. Görgün, "Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. Hayırlı olsun. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek" dedi. Yeni boyalı haliyle ilk uçuşunu yapan KAAN'ın teknik özellikleri arasında şunlar yer alıyor: "Maksimum seyir hızı: 1.8 Mach. İrtifa tavanı: 55 bin ft. Güç limitleri : 9g/-3,5g. Dahili silah yuvası. Süperseyir kabiliyeti. Düşük radar izi. Çoklu görev profili. Hava-hava kabiliyeti, hava-kara kabiliyeti." KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.