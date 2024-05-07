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Giriş Tarihi: 7.5.2024

SABAH yazdı kovulan işçiler geri döndü

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
SABAH yazdı kovulan işçiler geri döndü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı belediye çalışanları ile kol kola girip kutlayan CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 48 saat sonra, 16 belediye personelinin işine son vermişti. SABAH'ın, '1 Mayıs'ta kutladı 3 Mayıs'ta kovdu' başlığı ile sayfalarına taşıdığı gelişme sonrası, işçilere müjdeli haber geldi.
Dikili Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile başkan Kırgöz arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırken, 16 işçi görevlerine iade edildi. Sendika, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu.
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SABAH yazdı kovulan işçiler geri döndü
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