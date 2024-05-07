SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS’de yeni düzenleme!

"TÜM ADIMLARI DUYACAKSINIZ"

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.