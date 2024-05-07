Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'de yeni düzenleme!
Giriş Tarihi: 7.5.2024 12:11 Son Güncelleme: 7.5.2024 12:26

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'de yeni düzenleme!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık sistemi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakan Koca, yeni düzenleme vurgusu yaparak, 9 Mayıs Perşembe gününe işaret etti. Bakan Koca, "Tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

AA
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS’de yeni düzenleme!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

9 MAYIS PERŞEMBE...

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

"TÜM ADIMLARI DUYACAKSINIZ"

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: MHRS'de yeni düzenleme!
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