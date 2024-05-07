Tunceli’de terörün kalıntıları temizleniyor

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi Aliboğazı, Atnalı Anabarınma alanı, Kuru Dere Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Veliağa Mahallesi, Beşik Tepe Mahallesi, Boz Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde "Şehit Savcı Murat Uzun" ve Nazımiye ilçesi Sülbüs Tepe bölgelerinde "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Ahmet Erol" operasyonlarında 27 sığınak ve mağara tespit edildi.

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 5 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 52 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 37 G-3 piyade tüfeği fişeği, 50 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 7 el dürbünü, 1 silah üstü keskin nişancı dürbünü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.