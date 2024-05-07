Tuncer Kaplan’dan hakkındaki iddialara sert tepki: “iftirayı bırakın işinize bakın”

Kaplan Belediye'yi devrettiği borçla ilgili yapılan açıklama ve iddialara ilişkin, "Diğer bir husus, Belediye'nin 31 Mart 2024 itibari ile toplam 107 Milyon Türk lirası güncel kur ile 3 Milyon 380 Bin Dolar borcu olduğundan bahsedilmiştir. Bu husus da tamamıyla yalandan ibarettir. Belediye'nin anılan tarih itibari ile toplam borcu 50 Milyon TL civarındadır 8 yıl içerisinde ödenecek olan yapılandırmalar da dahildir. Yani 1 Milyon 500 Bin Dolar'a tekamül etmektedir." sözlerini kullandı.
Kaplan öte yandan, Beypazarı çevresideki bilboardlara asılan 249 arsa ve 163 dükkan-daire satışı ile ilgili yer alan bilgilerin, asılsız ve iftiradan ibaret olduğunu dile getirdi. Kaplan, mevcut yönetimin seçim dönemi boyunca, 25 Milyonluk seçim kampanyası parasının kimler tarafından finanse edildiğini sordu.
Beypazarı'nın AK Partili eski belediye Başkanı Tuncer Kaplan, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yayınladı. Yeni gelen yönetimin hizmet etme dışında başka emelli olduğunu ifade eden Tuncer, 5 yılın çabuk geçeceğini ve seçim öncesi verilen sözlerin CHP'li yönetim tarafından yerine getirilmesini istedi.
Seçim sonrası hızlı bir şekilde 3 Nisan günü devir teslim yaptıklarını hatırlatan Kaplan şu ifadeleri kullandı:
"Üzülerek söylemek isterim ki; göreve başladıklarından hemen sonra, karşı tarafın başlatmış olduğu tahrikler ve devamında maalesef ki seçim süresince işten çıkarma olmayacağına dair NAMUS sözleri vermelerine rağmen; evine ekmek götürme derdinde olan 20'nin üzerinde eski mesai arkadaşımı hiçbir açıklama yapmaksızın işten çıkarmaları ile devam eden seviyesiz süreç, dün itibari ile şehrin dört bir tarafına asılan asılsız ve mesnetsiz hesap tabloları ile devam etmiştir."
"BORÇTAN KURTULMAK İÇİN AK PARTİ'YE GEÇTİ"
"Şöyle ki; Tarihler 2009 yılını gösterdiğinde rahmetle yad ettiğim kıymetli ağabeyim Mehmet Cengiz Özalp belediye başkanı seçildiğinde, Dönemin başkanından belediyeyi o zaman için, belli alanda yapılan dış cephe restorasyonu haricinde elle tutulur hiçbir hizmet olmamasına karşın, 46 Milyon 850 Bin o zamanki kur ile hesaplandığında yaklaşık 27 Bin 500 Dolar, güncel kura göre ise yaklaşık 887 Milyon TL borç ile devralmıştır. Cengiz Başkanın, seçimden kısa bir süre sonra Ak parti ye geçmesinde yer alan sebep, borç batağında olan belediyede hizmet edememe kaygısından ötürü olmuştur."
"BEYPAZARI'NA YAPILAN HİZMETLER"
"2014 yılında Büyükşehir yasası dolayısı ile kapatılan; Karaşar, Uruş, Kırbaşı Belediyelerinin borçları ile birlikte toplam Beypazarı Belediyesi'nin 22 Milyon TL o zamanki kur ile hesaplandığında yaklaşık 10 Milyon 138 Bin Dolar, güncel kura göre ise yaklaşık 327 Milyon TL borç ile devraldığımız ve 2024 yılı Mart ayına kadar geçen süre zarfında; Belediye hizmet araçları filosunun yenilenmesinden 67 mahalle köy konak ve meydan düzenlemelerine, Yeni Hizmet Binasından Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna, Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı Düzenlemesinden 120 Dönümlük Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksine, Son Teknoloji Atölye Binasından Mezbahane ve Hayvan Pazarı Kompleksine, 18 adet toplamda 400 dönümü aşkın yeşil alandan 17 adet sentetik futbol sahasına, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinden Yeni Musalla Alanı Kompleksine ve daha malumunuz birçok eser ve hizmeti Beypazarı'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşadık. Tüm bunlarla birlikte Belediyemize 1000 dönüm (1 milyon metrekare) imarlı arsayı kazandırdık."
"ARSA DÜKKAN VE DAİRE SATIŞI KESİNLİKLE ASILSIZDIR VE İFTİRADIR"
"Şimdi şahsım dönemine isnat edilen hususlara gelecek olursak; Detaylarını belge ve bilgileri ile ileri bir tarihte paylaşacağımı bildirmekle beraber, Bilboardlarda yer alan 249 arsa ve 163 dükkan-daire satışı ile ilgili yer alan bilgiler kesinlikle asılsız ve iftiradan ibarettir. Bahsi geçen satılan arsaların neredeyse tamamına yakını Belediye'nin merkezde yer alan vatandaşa ait muhtelif taşınmazlardaki 10 ila 50 metre kare arası değişen hisse ve Köylerde vatandaşın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen hali arazi satışlarıdır. Dükkan-daire satışları konusunda ise, Geçmiş dönemlerde, hepimizce malum FETÖ ARTIĞI belli başlı kişilere yapılan doğrudan arsa satışlarının aksine; Dönemimizde ihale usulü kat karşılığı verilen arsalarımızdan elde ettiğimiz daire ve dükkanlar kat be kat yüksek bedelle satılarak, şahsi menfaatler değil Belediye menfaatleri gözetilmiştir."
"BELEDİYE'NİN BORCUNUN 107 MİLYON TL OLDUĞU YALANDAN İBARETTİR"
"Diğer bir husus, Belediye'nin 31 Mart 2024 itibari ile toplam 107 Milyon TL güncel kur ile 3 Milyon 380 Bin 000 Dolar borcu olduğundan bahsedilmiştir. Bu husus da tamamıyla yalandan ibarettir. Belediye'nin anılan tarih itibari ile toplam borcu 50 Milyon TL civarındadır, 8 yıl içerisinde ödenecek olan yapılandırmalar da dahildir. Yani 1 Milyon 500 Bin Dolar'a tekamül etmektedir. Diğer bir ifade ile ise; Göreve geldiğimizde baştan aşağı yenilediğimiz araç filomuzda yer alan, 3 adet iş makinasının değeri ile eşdeğerdir. Şimdi gelelim asıl meseleye; Amacınızın hizmet etmek olmadığını ve de bu amacınıza kılıf arayışında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Size tavsiyem odur ki; seçim süresince bol keseden verdiğiniz vaatlerinizi bir an önce yerine getirmeye başlayın! Zira 5 Yıl Çabuk Geçer."
"25 MİLYONLUK SEÇİM KAMPANYANIZI NEREDEN FİNANSE ETTİNİZ?"
"Belediye Binası girişine asmış olduğunuz mal beyanı incelendiğinde, 45 günlük seçim kampanyası süresince harcadığınız yaklaşık 25 milyon liranın, tarafınızca karşılanamayacağı beyanlarınızla sabit. Peki bu paranın kaynağını defaten sormuştuk. Bir kere daha soralım. Nereden, Kimden ve Ne Karşılığında seçim kampanyanızı finanse ettirdiniz? Makam odasında yer alan Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e ait hadis-i şerifi neden kaldırdınız? Meclis Toplantı Salonunda yer alan Fatih Sultan Mehmet Han ve Abdulhamid Han Hazretlerinin portrelerini neden kaldırdınız?"