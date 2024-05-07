Tuncer Kaplan’dan hakkındaki iddialara sert tepki: “iftirayı bırakın işinize bakın”

"BEYPAZARI'NA YAPILAN HİZMETLER"

"2014 yılında Büyükşehir yasası dolayısı ile kapatılan; Karaşar, Uruş, Kırbaşı Belediyelerinin borçları ile birlikte toplam Beypazarı Belediyesi'nin 22 Milyon TL o zamanki kur ile hesaplandığında yaklaşık 10 Milyon 138 Bin Dolar, güncel kura göre ise yaklaşık 327 Milyon TL borç ile devraldığımız ve 2024 yılı Mart ayına kadar geçen süre zarfında; Belediye hizmet araçları filosunun yenilenmesinden 67 mahalle köy konak ve meydan düzenlemelerine, Yeni Hizmet Binasından Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna, Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı Düzenlemesinden 120 Dönümlük Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksine, Son Teknoloji Atölye Binasından Mezbahane ve Hayvan Pazarı Kompleksine, 18 adet toplamda 400 dönümü aşkın yeşil alandan 17 adet sentetik futbol sahasına, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinden Yeni Musalla Alanı Kompleksine ve daha malumunuz birçok eser ve hizmeti Beypazarı'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşadık. Tüm bunlarla birlikte Belediyemize 1000 dönüm (1 milyon metrekare) imarlı arsayı kazandırdık."

"ARSA DÜKKAN VE DAİRE SATIŞI KESİNLİKLE ASILSIZDIR VE İFTİRADIR"

"Şimdi şahsım dönemine isnat edilen hususlara gelecek olursak; Detaylarını belge ve bilgileri ile ileri bir tarihte paylaşacağımı bildirmekle beraber, Bilboardlarda yer alan 249 arsa ve 163 dükkan-daire satışı ile ilgili yer alan bilgiler kesinlikle asılsız ve iftiradan ibarettir. Bahsi geçen satılan arsaların neredeyse tamamına yakını Belediye'nin merkezde yer alan vatandaşa ait muhtelif taşınmazlardaki 10 ila 50 metre kare arası değişen hisse ve Köylerde vatandaşın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen hali arazi satışlarıdır. Dükkan-daire satışları konusunda ise, Geçmiş dönemlerde, hepimizce malum FETÖ ARTIĞI belli başlı kişilere yapılan doğrudan arsa satışlarının aksine; Dönemimizde ihale usulü kat karşılığı verilen arsalarımızdan elde ettiğimiz daire ve dükkanlar kat be kat yüksek bedelle satılarak, şahsi menfaatler değil Belediye menfaatleri gözetilmiştir."

"BELEDİYE'NİN BORCUNUN 107 MİLYON TL OLDUĞU YALANDAN İBARETTİR"

"Diğer bir husus, Belediye'nin 31 Mart 2024 itibari ile toplam 107 Milyon TL güncel kur ile 3 Milyon 380 Bin 000 Dolar borcu olduğundan bahsedilmiştir. Bu husus da tamamıyla yalandan ibarettir. Belediye'nin anılan tarih itibari ile toplam borcu 50 Milyon TL civarındadır, 8 yıl içerisinde ödenecek olan yapılandırmalar da dahildir. Yani 1 Milyon 500 Bin Dolar'a tekamül etmektedir. Diğer bir ifade ile ise; Göreve geldiğimizde baştan aşağı yenilediğimiz araç filomuzda yer alan, 3 adet iş makinasının değeri ile eşdeğerdir. Şimdi gelelim asıl meseleye; Amacınızın hizmet etmek olmadığını ve de bu amacınıza kılıf arayışında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Size tavsiyem odur ki; seçim süresince bol keseden verdiğiniz vaatlerinizi bir an önce yerine getirmeye başlayın! Zira 5 Yıl Çabuk Geçer."

"25 MİLYONLUK SEÇİM KAMPANYANIZI NEREDEN FİNANSE ETTİNİZ?"

"Belediye Binası girişine asmış olduğunuz mal beyanı incelendiğinde, 45 günlük seçim kampanyası süresince harcadığınız yaklaşık 25 milyon liranın, tarafınızca karşılanamayacağı beyanlarınızla sabit. Peki bu paranın kaynağını defaten sormuştuk. Bir kere daha soralım. Nereden, Kimden ve Ne Karşılığında seçim kampanyanızı finanse ettirdiniz? Makam odasında yer alan Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e ait hadis-i şerifi neden kaldırdınız? Meclis Toplantı Salonunda yer alan Fatih Sultan Mehmet Han ve Abdulhamid Han Hazretlerinin portrelerini neden kaldırdınız?"