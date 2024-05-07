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Giriş Tarihi: 7.5.2024

Türkiye’deki üniversiteler ayakta

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkiye’deki üniversiteler ayakta
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsü girişinde toplanan öğrenciler İsrail'i kınadı. Kırıkkale Üniversitesi ile Kültür Ahlak ve Medeniyet Topluluğu öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan grup Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Karabük'te öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi de "Filistin nöbeti" başlattı. Gösterilere ek olarak Türkiye İslam Hukukçuları Platformu, 500 akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin imzaladığı Gazze'deki Soykırıma Karşı Vicdan Uyanışa Destek Bildirisi yayınladı.
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Türkiye’deki üniversiteler ayakta
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