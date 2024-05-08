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Giriş Tarihi: 8.5.2024 18:34

AK Parti'de İstişare ve Değerlendirme toplantısı

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

AA
AK Parti’de İstişare ve Değerlendirme toplantısı

AK Parti Genel Merkezindeki İstişare ve Değerlendirme toplantısına, Gül'ün yanı sıra Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve 44 milletvekili katıldı.

Toplantıda, yasama faaliyetleriyle ilgili istişare ve değerlendirme yapıldı.

Bu arada Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından, "Milletvekillerimiz ile genel merkezimizde bir araya gelerek İstişare ve Değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli fikirleri ve görüşleri için yol ve dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

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AK Parti'de İstişare ve Değerlendirme toplantısı
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