DEM’li Ceylanpınar Belediyesi, bina girişindeki "T.C." ibaresini kaldırdı!

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi'ni kazanan DEM Parti, ilçede ilk icraatını gerçekleştirerek belediye girişinde bulunan levhadan "T.C." ibaresini kaldırdı.

Levhada Türkçe Kürtçe ve Arapça yazılarda olduğu görüldü. "T.C." ibaresinin kaldırılması büyük tepkilere neden oldu.