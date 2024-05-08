DEM’li Ceylanpınar Belediyesi, bina girişindeki "T.C." ibaresini kaldırdı!

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi'ni kazanan DEM Parti, ilçede ilk icraatını gerçekleştirerek belediye girişinde bulunan levhadan "T.C." ibaresini kaldırdı.
Levhada Türkçe Kürtçe ve Arapça yazılarda olduğu görüldü. "T.C." ibaresinin kaldırılması büyük tepkilere neden oldu.
DEM PARTİLİ BELEDİYELERDE SKANDALLAR BİTMİYOR!
DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan eş başkanlar Serra Bucak ile Doğan Hatun, Türk bayrağını önce meclisten ardından internet sitesinden kaldırmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine internet sitesindeki Türk bayrağı görseli yeniden kullanılmaya başlanmıştı.
ATATÜRK VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞLERDİ
Öte yandan DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesi makamına geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip küfür etmişti. DEM Parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur'daki mazbata töreni sırasında hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirilmişti.