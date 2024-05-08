Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... 49 ilde tefecilere darbe: 127 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.5.2024 10:50

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... 49 ilde tefecilere darbe: 127 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Tefecilere ve Dolandırıcılara” yönelik 49 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin gözaltına aldığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca; organize suç örgütleri ve tefecilere göz açtırılmayacağının mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... 49 ilde tefecilere darbe: 127 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından "Tefecilere ve Dolandırıcılara" yönelik olarak Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul ve İzmir olmak üzere 49 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 127 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda şüphelilerin; "Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edildi.

"TEFECİLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... 49 ilde tefecilere darbe: 127 şüpheli gözaltına alındı
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