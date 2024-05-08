İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

İstanbul Küçükçekmece sahilindeki parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı kazı çalışmasında açılan ve su biriken çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç A.Ş. Mühendisi Furkan K. tutuklanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise kararın üzerinden 5 gün geçtikten sonra dün adliyeye giderek ifade verdi. "Olaydan hiçbir bilgim yok. Olayın ardından kendi içimizde bir soruşturma başlattık" diyen genel müdür, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.