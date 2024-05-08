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Giriş Tarihi: 8.5.2024

İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma
İstanbul Küçükçekmece sahilindeki parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı kazı çalışmasında açılan ve su biriken çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in soruşturması sürüyor.




Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç A.Ş. Mühendisi Furkan K. tutuklanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise kararın üzerinden 5 gün geçtikten sonra dün adliyeye giderek ifade verdi. "Olaydan hiçbir bilgim yok. Olayın ardından kendi içimizde bir soruşturma başlattık" diyen genel müdür, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma
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