Kuveyt’le tam işbirliği dönemi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Kuveyt Emiri Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı. Es-Sabah'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve es-Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Kuveyt Emiri es-Sabah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı da tevcih edildi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünde gerçekleşen ziyaret, Kuveyt Emiri'nin, Arap dünyası dışındaki ilk resmi yurtdışı gezisi olması, ayrıca 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıması sebebiyle dünyanın yakın merceğindeydi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile es-Sabah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Buna göre; görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler istişare edildi. Kuveyt'in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye'nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için çalışması gerektiğinin altını çizdi. Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Erdoğan, Kuveyt'in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini kaydetti.Kuveyt'le ticaret, müteahhitlik ve savunma sanayii gibi alanlarda ilişkilerin derinleşmesine katkı sunacak 6 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu. Ankara, bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunması planlanan Kalkınma Yolu Projesi'nde Kuveyt'in de yer alması arzusunu dile getirdi. Erdoğan, Kuveyt'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine Türkiye'nin verdiği desteğin devam edeceğini, her düzeyde temasların sıkı bir şekilde süreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah onuruna akşam yemeği verdi.Kuveyt ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 700 milyon dolara ulaşırken sektörel çeşitlendirme ve yeni işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor. Türkiye'de Kuveyt'e ait 400'den fazla şirket, Kuveyt'te de 50 civarında Türk şirketi faaliyet yürütüyor. Kuveyt'teki Türk şirketleri, çoğunlukla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu firmalar Kuveyt'in yeni uluslararası havalimanı da dahil 50 proje çalışması yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin Kuveyt'te inşaat sektöründe üstlendiği projelerin değeri 9.2 milyar dolara, Kuveyt'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının değeri ise 2 milyar dolara ulaştı.Cumhurbaşkanı Rece; Tayyip Erdoğan, 2023 yılından bu yana Körfez ülkelerine ziyaretlerini yoğunlaştırdı. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere 6 kez yaptığı ziyaretler, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkilerini pozitif atmosferle stratejik ortaklığa taşıdı.