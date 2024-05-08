Nefret suçlarını engellemek için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cezalar artırılacak" dediği nefret suçları ile ilgili yapılan çalışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Yabancı öğrenciler, Arap turistler ve Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret söylemleri başta olmak üzere iki aşamalı çalışma yapılacak. Önce uygulamadaki eksiklikler giderilecek, daha sonra ise cezaları artıran bir yasal düzenleme gündeme gelebilecek.Bu çalışma iki aşamalı olarak ilerleyecek. Öncelikli olarak yasaların uygulanmasından kaynaklanan bir aksaklık olup olmadığına bakılacak. Adalet Bakanlığı yetkilileri, "Sosyal medya üzerinden yabancı öğrencilere karşı dezenformasyon içeren yayınlar var. Bunları önlemeye dönük adımlar atılabilir. Arap turistlere, Suriyeli sığınmacılara karşı da bir nefret söylemi var. Bu tür alanlarda uygulamaya ilişkin adımlar gündeme gelebilecek" dediler. TCK'nın 122'nci maddesi "nefret ve ayrımcılık" suçlarına verilecek cezaları düzenliyor. İkinci aşamada gerek duyulursa nefret suçlarına verilen cezaların artırılmasına ilişkin yasal düzenleme yasalaştırılacak.