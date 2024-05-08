PKK’lı terörist, sahte kimlikle yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde 1994 yılında düzenlenen terör eyleminin faillerinden olan PKK'lı terörist Mustafa İrim (68), Muğla'nın Dalaman ilçesinde yakalandı. Hakkında 1994'te yakalama kararı verilen ve 2009'da bu kararın yenilendiği terörist, Mustafa Akar adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4, Irak'ın Gara bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Önceki gün de Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirilmişti. AA