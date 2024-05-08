Prof. Özkan çifti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile yüz, kol ve rahim nakilleriyle bilinen eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'la İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleyen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan "Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaketi ve ilgisiyle değerli bir buluşma gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın nazik kabulü, ilgisi ve destekleri, bizleri daha da motive ederek ülkemize yapacağımız katkılar için ilham kaynağı oldu. Bu motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.