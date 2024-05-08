TBMM’de Bahçeli-Özel zirvesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında görüşme gerçekleşti. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü. Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti. Özel, "Sayın Devlet Bahçeli bizleri kabul ettiler. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Kendisiyle gayet olumlu ve verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunun ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğunun altını çizdim" dedi.