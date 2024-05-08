‘Yetki devri sorumluluktan kurtarmaz’

Antalya'da 12 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 150 kişinin de havada mahsur kaldığı teleferik faciasıyla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırladı. Hayatını kaybeden Memuş Gümüş'ün yakınları ile birlikte 145 mağdurun şikâyetçi olarak yer aldığı iddianamede tamamı tutuklu olan, teleferiği işleten belediye şirketi ANET'in yönetim kurulu başkanlığını yapan ve son seçimlerde Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, teleferiğin periyodik bakımlarını yapan şirketin sahibi Serdar Tezcan, teleferiği işleten şirketin mekanik mühendisi Okan Erol ve teleferik otomasyon görevlisi Serkan Yellice'nin 3 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.Çekici ya da taşıyıcı halatların makara içerisine sıkışması sonrası direğin devrildiği belirtilen iddianamede ihmaller de tek tek sıralandı. Olaydan sonra tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'e kadar teleferik istasyonunu işleten ANET A.Ş'de Genel Müdür olduğu, ancak bu yetkisinin 19 Şubat 2024'te son bulduğu, görev yaptığı sürede teleferikle ilgili işlem ve bakımların yapılması amacıyla yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu'ya imza yetkisi vermişse de bu yetki devrinin yapılan işlemlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağı belirtildi.