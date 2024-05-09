Akıncı’dan tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar'ın milli ve özgün geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli mühimmat ve alt bileşenlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bayraktar AKINCI TİHA, milli elektro-optik sistem ve yerli mini akıllı mühimmatları kullanarak deniz üstünde seyreden hareketli ve sabit hedeflere yönelik gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Mini Akıllı Mühimmatlar ve ASELFLIR-500 ile havalanan Bayraktar AKINCI, testin ilk aşamasında 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAM-T ile tam isabetle vurdu. İkinci aşamada ise milli TİHA, MAM-L ile deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı (İnsansız Deniz Aracı) yine 30 bin feet irtifadan başarıyla imha etti.Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.