Antalya’da “Ayazlar” suç örgütü çökertildi! Örgütten işyerine çökme ve silahlı eylem

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertilirken 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İŞ YERLERİNE ÇÖKME VE SİLAHLI EYLEM



Organize suç örgütünün; bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları belirlendi. Ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları, baskı ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca, bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

"ÖRGÜT VE ÇETELERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.