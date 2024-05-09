CHP’li belediyelerin kayırmacı atamaları TBMM gündeminde

CHP'li belediyelerdeki eş dost ve akraba atamaları TBMM gündemine taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM kürsüsünden CHP'nin kayırmacı atamalarını deşifre etti ve belediyelerdeki aile atamalarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte onlardan bazıları: "Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Adıgüzel, Çekmeköy'de başkan yardımcılığına atandı. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya'da başkan yardımcılığına getirildi. İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, şehirdeki kentsel dönüşüm, imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan belediye şirketi BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı." Usta'nın açıkladığı liste AK Parti ile CHP arasında gerginlik yarattı.