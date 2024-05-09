Efes-2024’te ‘Seçkin Gözlemci Günü’

Ege Ordusu Komutanlığı Birleşik Müşterek Harp Karargâhı'nda gerçekleştirilen tatbikatın 'Seçkin Gözlemci Günü' bölümünde; jenerik senaryoya uygun Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar yer aldı.Birleşik ve müşterek harekâtta, katılımcı ülke unsurları ile oluşturulan askeri imkân ve kabiliyetin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi, ayrıca harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi hedeflendi. Tatbikata, 34 ülkeden 181'i yabancı olmak üzere 508 personel katıldı. Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhası ise 9-30 Mayıs 2024'te icra edilecek.