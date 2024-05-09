Dünyaya ifade özgürlüğü dersi vermeye kalkan ülkelerin, İsrail karşıtlığı karşısındaki diktatörlükleri sürüyor. İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin kefiyesine bile tahammül edemediler.Batılı ülkelerin İsrail eleştirilerine karşı diktatörlüğü andıran tutumları sürüyor. İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin yasakları damga vurmaya devam ediyor. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final önceki gece İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi. Gecede sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi. İsveç adına 2011'de katıldığı yarışmada "Popular" adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan şarkıcı Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi.Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurmuştu.İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde ise Eurovision'un yarı finalindeki başka bir komik yasağa dikkat çekildi. İrlandalı şarkıcı Bambie Thug gazetecilere, yarı final performansı öncesinde kıyafetlerinden siyasi sembolleri çıkarmalarının söylendiğini açıkladı. Kostümleri aslında Ogham olarak bilinen antik bir Kelt yazısını içeriyordu. Bunun "ateşkes" ve "Filistin'e özgürlük" anlamına geldiğini söylemişlerdi. Öte yandan İsrail adına yarışacak 20 yaşındaki Eden Golan'ın, artan güvenlik endişeleri nedeniyle performans dışında otel odasından çıkarılmadığı bildirildi.İsveç yönetiminin İsrail'e kalkan olan yasaklarına rağmen binlerce vicdanlı kişi sokaklara çıkmaya devam edecek. İsveç Filistin Grubu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceğini duyurmuştu. Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedilmişti. Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 16 ülke ise bugün ikinci yarı finalde yer alacak.