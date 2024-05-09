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Giriş Tarihi: 9.5.2024

‘Filistinlilere sunulan seçenek, çölde ya da evinizde ölün’

‘Filistinlilere sunulan seçenek, çölde ya da evinizde ölün’
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; çölde ya da evinizde ölün" ifadesini kullandı. Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı. Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları "toplama kamplarına" gönderildiğini kaydetti.
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‘Filistinlilere sunulan seçenek, çölde ya da evinizde ölün’
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