Külliye’de yoğun mesai

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayındaki yoğun diplomasi trafiği ve kabullerini hız kesmeden sürdürüyor. Önceki gün Türkiye'ye ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı kabul eden Erdoğan, dün de 4 ülke temsilcisini ağırladı.Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Etiyopya eski Cumhurbaşkanı (2013- 2018) Mulatu Teshame Wirtu ve Dışişleri Bakanı Taye Atske-Selassie'yi kabul etti. Başkan Erdoğan akşam saatlerinde ise Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, Romanya Cumhurbaşkanı'nın Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Erdoğan'la görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve işbirliği fırsatları değerlendirildi. ANKARA