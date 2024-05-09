Osman Gökçek’ten CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına tepki!

İstanbul'dan Bursa'ya, Balıkesir'den Muğla'ya, İzmir'den Kırşehir, Denizli, Eskişehir, Afyonkarahisar'a kadar birçok şehirde CHP'li belediyelerde akraba atamaları patlak vermeye başladı.

Belediyelerdeki akraba kadrolaşmalarına ilişkin TBMM'de açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Burası eş dost akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, partim hesap soracak" açıklamalarını hatırlatarak, "Beylikdüzü Belediyesinde kendisi göreve geldiğinde belediyeye işe ilk aldığı kişilerden birisi baldızı. İmamoğlu konuşana kadar CHP'nin hiçbir yetkili organı yok mudur ki bu konuda çıkıp bir cevap versin. Genel Başkan Yardımcıları suskun, parti meclisi suskun, parti sözcüleri suskun ama İmamoğlu her konuda eş başkanlık görevini yapmaya devam ediyor. AK Parti kadroları olarak CHP'nin genel başkanının kim olduğu konusunda büyük bir akıl karışıklığı yaşamaktayız. Kendilerine tavsiyem, hemen bir tüzük kurultayı yapsınlar. İmamoğlu'na eş başkanlık görevi versinler. Biz de ona göre kendisini muhatap alıp almayacağımız konusunda bir karar verelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün bir televizyon kanalında belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin yaptığı açıklamaya da değinen Gökçek, "Özgür Özel, akraba atamalarıyla ilgili olarak 'bunların kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum' dedi. Neyin kötü niyetli olup olmadığı konusunda bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz. Kayınbiraderinizi, bacanağınızı başkan yardımcısı yapacaksınız ve bunun kötü niyetli olmadığını söyleyeceksiniz. Acaba kötü niyetli hareket etseydiniz ne yapacaktınız? Hanımınızı bir başkan yardımcısı oğlunuzu da bir başkan yardımcısı mı yapacaktınız? CHP'de lağım patlamıştır, pislikler ortaya dökülmüştür, kokulan mide bulandırır hale gelmiştir. Bu yüzden CHP'nin yönetim şeklini de milletimiz görmüştür. Umut ediyorum, halkıyla barışık, liyakat sahibi olan kişiler bu yönetim kadrolarında yer alırlar" ifadelerini kullandı.