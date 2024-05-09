SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! MHRS’de yeni düzenleme: Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Sistemi'nde yapılan yeni düzenlemeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi, bir süredir, sağlık hizmetlerinin daha ileri noktaya taşınması, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması için, bir program dahilinde, il ziyaretleri, saha çalışmaları yapıyoruz.

Her alanda olduğu gibi, verimlilik ilkesi, sağlık sitemi ve sağlık hizmetinde de esastır.

Bu anlayışla, birazdan ele alacağımız birçok konu ve haberini vereceğim önemli bir gelişme var.

Şunu öncelikle belirtmeliyim; sağlık sistemimiz sıradan bir sistem değil. Sağlık hizmetlerinin tamamını, bütün vatandaşlarına, Sosyal Güvenlik kapsamında, bedelsiz sunabilen ender ülkelerden biriyiz.

Buna bağlı olarak, sınırlı kaynakla sınır konulmayan bir sağlık hizmeti talebini karşılamaya çalıştığımız da bir gerçektir. Bir vatandaşımızın hissettiği herhangi bir sağlık sorunu; ona, hizmet talep etme ve özgürce başvurma hakkını tanımaktadır.

En büyük gücümüzse sağlık çalışanlarımızdır.

Onlara çabaları için teşekkür ediyorum.