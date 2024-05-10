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Giriş Tarihi: 10.5.2024 22:05

Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanığının iddialarına soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddia edilen firari gizli tanık Serdar Sertçelik’in sosyal medya hesaplarındaki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanığının iddialarına soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik, Yurtdışından sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınına katılmıştı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sertçelik yayında Ankara Emniyetinde görevli polislerin baskısıyla ifade verdiğini, tanımadığı isimleri suçlamasını istediklerini ve ifadesinin içeriğinin polisler tarafından hazırlandığını söylemişti. Söz konusu ifadelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Sertçelik ve Erk Acarer'in sosyal medya üzerinde yaptığı yayında adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkındaki iddialar nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanığının iddialarına soruşturma
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