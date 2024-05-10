Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanığının iddialarına soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik, Yurtdışından sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınına katılmıştı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Sertçelik yayında Ankara Emniyetinde görevli polislerin baskısıyla ifade verdiğini, tanımadığı isimleri suçlamasını istediklerini ve ifadesinin içeriğinin polisler tarafından hazırlandığını söylemişti. Söz konusu ifadelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık, Sertçelik ve Erk Acarer'in sosyal medya üzerinde yaptığı yayında adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkındaki iddialar nedeniyle resen soruşturma başlattı.