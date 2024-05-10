CHP’li belediyelerde aymazlık diz boyu: Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu

Seçim sürecinde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde üst düzey görevlere getirmesinin yankıları devam ediyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'nun kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı yaptığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ballı torpiller yapıldığı ortaya çıktı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'in Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ESKİ) İnsan Kaynakları Müdürü, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'de satın alma müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.Bu görevlendirmelere sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ele verir talkını kendi yutar salkımı" yorumunda bulunurken bir başka kullanıcı ise "Sülale devri, liyakate bağlı atamalar" şeklinde yorum yaptı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş ilanlarına 24 kez başvurduğunu belirten Onur adlı sosyal medya kullanıcısı ise; "2021 yılından beri Eskişehir Büyükşehir şirketine niteliklerime uyan 20 küsur iş başvuru yaptım. Bir tanesinde bile görüşmeye çağrılmadım" paylaşımında bulundu.