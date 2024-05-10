Gazze tutumunuzla Avrupa değerlerine inancımızı sarstınız

Mayıs 1950'de dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın, kıtada kalıcı barışın sağlanması ve organize bir Avrupa kurmak amacıyla açıkladığı ve Avrupa Birliği'nin de (AB) doğum belgesi olan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlanmasının yıldönümünde Başkan Erdoğan mesajını Gazze'yle verdi. Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında şu ifadeler yer aldı:Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar, Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur. Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahkûm oldukça bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir.Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.Avrupa Günü, barış ve istikrar olarak anılırdı. Ancak savaşlar, çatışmalar, terör, düzensiz göç ve iklim değişikliği Avrupa kıtasında da düzeni tehdit ediyor. Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında Türkiye, sahip olduğu stratejik imkân ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır. İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa'daki insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir.Avrupa Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmekte. Türkiye ve AB'nin ilişkilerinin temeli katılım müzakereleri dahil her alanda işbirliğini geliştirmesi olan daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan geldi. AB'nin ahde vefayla, adil ve sonuç odaklı yaklaşımla ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahip Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez