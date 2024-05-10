OGM, yangınlarla mücadeleye hazır

2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı'nda Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat amaçlı kontrollü yangın çıkarıldı. Yangına müdahale için yapılacak planlama, Yangın Yönetim Merkezi'nden yapıldı. Ardından önce hava, sonra kara araçlarıyla yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Tatbikatın ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her 10 orman yangınından 9'unun insan kaynaklı olduğunu anımsatarak 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesiyle yangınlarla mücadele edileceğini söyledi. Yumaklı, "Biz tarihimizin en güçlü filosuyla 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız" dedi.