‘Sıfır tolerans’ teklifi TBMM’de oylanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde TBMM'nin onayına gelecek" dedi. Eğitim sendikaları ise bugün için bir günlük iş bırakma çağrısı yaptı.