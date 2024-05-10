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Giriş Tarihi: 10.5.2024 13:09

Yargıtay’da o isim adaylıktan çekildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlık adaylığından çekildi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na adaylığını açıkladı. Şentürk, “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde adayım” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’da o isim adaylıktan çekildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 35'inci tur geride kalmış, adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenememişti.

13 Mayıs'ta yapılacak olan 36'ncı tur öncesi son dakika gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı.

Şentürk, "Yargıtayımızın Saygıdeğer Başkan Ve Üyeleri; Bilindiği üzere,Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi otuz altıncı tura gelmiş bulunmaktadır. Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05.2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım" dedi.

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Yargıtay’da o isim adaylıktan çekildi
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