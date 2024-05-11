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Giriş Tarihi: 11.5.2024 14:36

Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğünden zehir tacirlerine geçit yok. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda; 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin ele geçilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek üzere operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 7 bin Türk lirası para ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hakkında gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Ankara’da uyuşturucu operasyonu
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