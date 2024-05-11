Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek üzere operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
NARKOTİK EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE
Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 11 kilo 501 gram esrar, 3 kilo kokain, 440 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 7 bin Türk lirası para ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hakkında gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.