Beylikdüzü’nde ölüm çukuru

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yönetimindeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde, yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan tarihinde 16.00 sıralarında düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK

Hayatını kaybeden küçük Edanur'un trajik hayat öyküsü ve acısı sıcaklığını korurken Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan 14. Çocuk Parkı'nın hemen yanında 5 yıl önce inşaat çukuru açıldı. Ancak o günden bu yana parkın hemen bitişiğinde olan alana yönelik herhangi bir inşa faaliyeti başlamadı. Yıllar içerisinde biriken sular nedeniyle çevresinde otlar bitti. Ve çukur bataklık haline geldi. Mahallelinin yoğun şikayetine rağmen ne İBB yönetimi ne de Beylikdüzü Belediyesi parkla bitişik konumda olan çukurun çevresinde herhangi bir önlem almadı.