Beylikdüzü’nde ölüm çukuru

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yönetimindeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde, yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan tarihinde 16.00 sıralarında düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK
Hayatını kaybeden küçük Edanur'un trajik hayat öyküsü ve acısı sıcaklığını korurken Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan 14. Çocuk Parkı'nın hemen yanında 5 yıl önce inşaat çukuru açıldı. Ancak o günden bu yana parkın hemen bitişiğinde olan alana yönelik herhangi bir inşa faaliyeti başlamadı. Yıllar içerisinde biriken sular nedeniyle çevresinde otlar bitti. Ve çukur bataklık haline geldi. Mahallelinin yoğun şikayetine rağmen ne İBB yönetimi ne de Beylikdüzü Belediyesi parkla bitişik konumda olan çukurun çevresinde herhangi bir önlem almadı.
ÇUKUR SU İLE DOLU
SABAH'ın bölgede yaptığı incelemede çukurun suyla kaplı olduğu, etrafının adeta çöplüğe döndüğü, çukurun da balçığa döndüğü görüldü. Çocukların oyun oynadığı, salıncaklarda sallandığı ve kaydıraktan kaydığı parkın hemen yanında olan çukurun vahametini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunan mahalleliler buna rağmen Beylikdüzü Belediye yönetimi tarafından herhangi bir önlem alınmadığından dert yandı.
'KÖTÜ BİR OLAY YAŞANMADAN ÖNLEM ALINSIN'
Çocuklarını tek başlarına parka gönderemediklerini belirten bölge sakinleri özellikle geçen hafta yürekleri sızlan küçük Edanur'un parkta herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı içerisi su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmesinin ardından İBB'yi ve Beylikdüzü Belediyesi'ni etrafında herhangi bir güvenlik önlemi olmayan su dolu çukuru kurutarak kapatmasını istedi. Çukur nedeniyle endişeli olduklarını belirten bölge sakinleri, kötü hadiselerin yaşanmasından korktuklarını dile getirdi.