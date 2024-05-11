Çanakkale kahramanı Nusret yavru vatanda

TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'de ziyarete açıldı. Girne Limanı'na demirleyen TCG Nusret'i gezen ziyaretçilere; Çanakkale Deniz Muhabereleri, geminin aslına uygun yapım süreci ve o dönem oynadığı rol hakkında bilgi verildi. Çanakkale Savaşı'nı anlatan minyatür ve televizyondan gösterilen kısa belgeseller, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.Ziyaretçilerine tarih dolu anlar yaşatan müze geminin önünde bando gösterisi de icra edildi. TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun tasarlanarak hizmete girmişti.