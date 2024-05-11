CHP’li Başkan’dan seçkin zümreye özel yemek... Sadece kuş sütü yokmuş

Skandal yemek, bir davetlinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Yemekle ilgili bir sitede yazı kaleme alan iş insanı Mehmet Öğütçü, etkinlikten "Gala yemeği tam Fellini filminden çıkmış bir şenlik gibi geçti. Müthiş keyif aldık. Sadece menü değil katılım da çok zengin idi" sözleriyle bahsetti.

BAŞKAN CEBİMİZDEN ÇIKMADI DEDİ AMA…

Belediye Başkanı Selçuk Balkan, gala yemeğinin maliyetinin ilçedeki Gastronomi ve Bağyolu Rotası'ndaki işletmeler tarafından karşılandığını belirtse de sık sık Türkiye'de emekli ve asgari ücretlinin sefalet ücreti aldığı propagandası yapan CHP'lilerin böylesine bir ihtişama katılıp yiyip içmeleri tepki topladı.

AKSIRINCAYA TIKSIRINCAYA KADAR YİYİN

Sosyal medyada kısa sürede yayılan 'Özel yemek' vatandaşlardan da büyük tepki topladı. Gazetemizi arayan vatandaşlar, "Ülkenin ekonomisinin hali ortada. En fazla eleştirenler de bunlar. Ayrıca yönettikleri belediyeler ve bağlı şirketleri borç batağındayken böylesine bir ihtişima ballandıra ballandıra dahil olmak ve aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyip içmek kendine sosyal demokrat diyenlere yakışmadı. Büyükşehir ve diğer CHP'li belediyeler İzmir'de daha doğru düzgün personel maaşlarını ödeyemezken böyle bir lüks içinde yüzülmesi affedilir gibi değil. Bunların sokağa çıkacak yüzleri olmaması lazım... Belediye başkanı bu masrafın işletmeler tarafından karşılandığını söylüyor ama neticede böyle bir şatafat belediyenin gücü kullanılan bir organizasyonla yaşanıyor. Yazıklar olsun" diye konuştu.

BEDAVAYA BULUNCA RAKILAR ŞARAPLAR SU GİBİ AKMIŞ

Öte yandan sosyal medyada yemekte seçkin konuklara ikram edilen şarabın şişe fiyatının 4 bin 200 lira olması tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. 'Abese İrca' isimli bir sosyal medya kullanıcısı X'teki hesabından yemekte ikram edilen şarabın satış fiyatını gösteren listeyle birlikte yaptığı paylaşımda: "Aşağıda şölenin menüsü var. Tabi bedavaya bulunca rakılar şaraplar da su gibi akmış. İçtikleri şaraplardan bir tanesine baktım neymiş diye, 'Urlice Cabernet Syrah 2019' Tek şişesi 4 bin 200 TL. Hani AK Parti Milletvekilleri kendi parasıyla şunu bunu yedi diye CHP'lilerle birlikte linç etmiştik ya (ben de dahil) İşte CHP'liler, üstelik bizim paramızla onlarca kişi toplanıp en lüks şaraplardan kasa kasa içmişler." İfadelerini kullandı. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı da yaşananlara tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

ERDAL YILMAZ

Kağıtta enginarlı günün balığı, dana kaburga, bademli ve lavantalı tartolet, asma yaprağında enginar gibi birbirinden lüks yemekler yendi. İlçede ilçede yetiştirilen şaraplar su gibi aktı. Kemdi paranla ıstakoz yiyemezsin…!

Ama CHP'li belediye olunca aman Allahım...!!

Ya bu dünya sizin ahiret bizim olsun da…!!! Bak ne diyeceğim….!! Urla halkı bu yönetime seçtikleriniz sizi bile içeri almamış…!!! Ak Parti milletvekili kendi parası ile ıstakoz yiyince suç, CHP'liler belediye parası ile ziyafet çekince normal, öyle mi ziyafet çekince normal öyle mi

ELMAS KÜÇÜK

Kendi parası ile lüks yerde yemek yedi diye bir linç etmedikleri kaldı AK Parti Milletvekilini. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını böyle lüks yemekler ile yemekte sakınca görmemişler

MUSTAFA AYBAŞ

O halka her şey caiz...