DEM’li başkanın ilk işi, şehit  çocuğunu kapı önüne koymak oldu



Şehit babanın emaneti olan İbrahim Sevilmiş'in, işten çıkarılmasının ardında yatan gerekçelerin netleştirilmesi ve adaletin sağlanması için yetkililerin acil adım atması gerektiğini belirten vatandaşlar, Ayrıca, içerde olan maaşının da derhal ödenmesi gerektiği kaydedildi.

İbrahim Sevilmiş babam ve amcam bu vatan için şehit oldu önceki belediye başkanı bizi işten çıkartmadı yeni gelen belediye başkanı bizi işten çıkartı ben 2 yıldır temizlik işlerinde çalışıyordum 4 çocuğum var berimle birlikte 65 kişi daha işten çıkartıldı diye konuştu.