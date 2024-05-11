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Giriş Tarihi: 11.5.2024 07:07

DEM’li başkanın ilk işi, şehit  çocuğunu kapı önüne koymak oldu

Seçimden önce emekçiye ve alın teriyle çalışanlara dokunulmayacak vaadinde bulunan DEM Parti, seçimi kazandığı belediyelerde, işçileri ekmeğinden etmeye başladı. Son olarak Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesinde, biri şehit çocuğu 65 işçinin işine son verildi. Köy korusu babası Seydi Ahmet Sevilmiş ve amcası Mehmet Ali Sevilmiş, 1989’da terör örgütü tarafından şehit edilen İbrahim Sevilmiş, “2 yıldır temizlik işlerinde çalışıyordum. 4 çocuğum var. İçerideki maaşımı bile ödemeden işten attılar” dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
DEM’li başkanın ilk işi, şehit  çocuğunu kapı önüne koymak oldu

Şanlıurfa'nı Halfeti ilçesinde DEM Parti'nin seçimi kazanmasının ardından işten çıkarmalar devam ediyor. Şehit olan Seydi Ahmet Sevilmiş'in oğlu ve şehit yeğeni, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Halfeti Belediyesi'nde şehit olan babası seydi Ahmet Sevilmiş'in oğlu ve Mehmet Ali Sevilmiş'in yeğeni olan İbrahim Sevilmiş, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Belediye değiştikten sonra temizlik işinde çalışan şehit çocuğun işine son verilirken, içerde olan iki aylık maaşı da verilmedi. Dört çocuk babası olan İbrahim Sevilmiş, yetkilere seslenerek iş istedi.

Vatandaşlar, İbrahim Sevilmiş'in, sadece bir işçi olarak değil, bir şehit çocuğu olarak da hakkının gasp edilmesi, toplumun vicdanını sarsıldığını belirti.


Şehit babanın emaneti olan İbrahim Sevilmiş'in, işten çıkarılmasının ardında yatan gerekçelerin netleştirilmesi ve adaletin sağlanması için yetkililerin acil adım atması gerektiğini belirten vatandaşlar, Ayrıca, içerde olan maaşının da derhal ödenmesi gerektiği kaydedildi.

İbrahim Sevilmiş babam ve amcam bu vatan için şehit oldu önceki belediye başkanı bizi işten çıkartmadı yeni gelen belediye başkanı bizi işten çıkartı ben 2 yıldır temizlik işlerinde çalışıyordum 4 çocuğum var berimle birlikte 65 kişi daha işten çıkartıldı diye konuştu.

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DEM’li başkanın ilk işi, şehit  çocuğunu kapı önüne koymak oldu
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