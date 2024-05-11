Öğretmenlerden ‘şiddet’ protestosu

İstanbul'da okul üdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından katledilmesi üzerine öğretmenler dün sendikalar öncülüğünde, 81 ilde eş zamanlı olarak, eğitimde şiddete dur demek için, iş bırakma eylemi yaptı. Siyahlar giyerek, meydanlar, sendika binaları, valilikler ve milli eğitim müdürlükleri önlerinde toplanarak açıklama yapan öğretmenler, saldırıları kınadı. Bazı yerlerde siyahlar, bazı yerlerde de beyaz önlükler giyen ve yüzlerini kırmızıyla boyayan öğretmenlerin bağlı olduğu bazı sendikalar, protesto yürüyüşleri de düzenledi. 'Öğretmenine değer ver', 'Eğitimciye şiddete dur de', 'Eğitimciye şiddet, geleceğe ihanet', "Şiddet yasası istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyan öğretmenler, 'Eğitimde şiddet yasası' çıkarılmasını istedi. Milli Eğitim Müdürlüklerine, üzeri kırmızıya boyanmış beyaz önlükler asan öğretmenlerin protestolarına, vatandaşlar da destek verdi.