Reyhanlı şehitleri anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Reyhanlı Belediye Binası önünden 11 Mayıs Şehitleri Anıtı'na yürüyüş ile başlayan törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ve Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Yumuşak'ın yansıra çok sayıda vatandaş katıldı.

11 Mayıs Şehitleri Alanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Türkiye'nin her alanda kalkındığı bir dönemde rahatsız olanların, ülkenin birliğini ve beraberliğini asla bozamayacaklarını söyledi. Reyhanlı'da gerçekleştirilen saldırı sırasında Trakya'da görevde olduklarını ve saldırı ve şehitlerin olduğu haberini alır almaz Hatay'a döndüklerini anlatan Başkan Öntürk, patlamanın olduğu dönemin çok manidar olduğuna dikkat çekti.

Öntürk, Türkiye'nin büyümede önemli bir yol kat ettiği o süreçte, ülke her alanda çok iyi noktalara giderken bu ülkenin varlığından, birliğinden, beraberliğinden rahatsız olanların, görünmez ellerin iş başına geçtiğini hatırlattı.

Aynı kirli ellerin bir iki yıl sonra gezi olaylarıyla tüm renkleriyle birbirine kardeşçe bağlanan bu kadim şehirde yaraları kaşıyarak şehirde bir olay çıkartmaya çalıştıklarına da dikkat çeken Öntürk, Türk insanının asla bu oyunlara gelmeyeceğinin altını çizerek, "Bu ülkeyi böldürtemezsiniz. Bu toplum buna müsaade etmedi, etmeyecek. Biz bir olursak güçlüyüz. Beraber olursak güçlüyüz. Biz birbirimize sarıldıkça güçlüyüz. Tüm renklerimizle birbirinin kültürüne, örfüne, âdetine saygılı oldukça güçlüyüz ve bu bilinçle de inşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah birliğimizi bozmasın" dedi.

Şehit olan 53 vatandaş içerisinde bebekler, kızlar, gençler ve yaşlıların da olduğunu kaydeden HBB Başkanı Öntürk, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Bu ülkenin her santimetresi şehit kanıyla dolu. Bu millet, bu millet birliğini bozmama adına canını da verir, malını da verir ama asla ve asla birlik beraberliğini bozmadan ülkesine sahip çıkar. Bayrağına sahip çıkar, devletine sahip çıkar. Bütün Şehitlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun."