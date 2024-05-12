Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan Anneler Günü mesajı: Canıgönülden kutluyorum!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Anneler Günü vesilesi ile Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın çocukları Hamza ve Yusuf ile birlikte yer aldığı fotoğraflarla tebrik mesajı paylaşıldı. Bakan Göktaş, annesinin çocukluğundan bu yana her an yanında olduğunu belirterek, "Geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın öz güvenli, bilgili, sağlıklı ve iyi yetişmiş nesiller olacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız düşecekler, kalkacaklar, hata yapacaklar, öğrenecekler ve biz hep yanlarında olacağız. Bana göre ebeveyn olarak en büyük vazifemiz hiç bitmeyen bir heyecanla onlara doğruyu gösterebilmek. Önce kendi evimizdeki, ailemizdeki huzuru sağlayarak bunu başarabiliriz. Birlikte uyandığımız her yeni günde, ben de çocuklarımla beraber yeni şeyler öğrendim. Hayatı yeniden keşfettim, her bir insanın farklı bir dünya olduğunu fark ettim ve kendime yeni hedefler belirledim. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak en büyük görevlerimden biri, sorumluluğumuz altında bulunan on binlerce evladımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri mutlu yarınlara ulaşmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

'YERYÜZÜNÜN IŞIĞI ANNELERİ ÖMÜRLÜK HÜRMETLE SELAMLIYORUM'

Ayrıca, sosyal medya hesabından Anneler Günü için video mesaj paylaşan Bakan Göktaş, bugünün anneler için özel bir gün olduğunu kaydederek, "Her gününü bizlere adayan annelerimizin emeğini, sevgisini, şefkatini hatırlamak ve onları mutlu etmek için vesile kıldığımız bir gün. Aslında her günümüz bunun vesilesi olmalı; çünkü annelerimiz evimizin direği, hayatımızın ahengidir. Sıcak ve güven dolu bir kucaktır, derin bir muhabbettir. Geleceği dokuyan, nesilleri koruyandır. Her kadının yüreğindeki en yüce makamdır annelik. Bir kadını anne yapan, yüreğidir. Kalbinden taşan muhabbetle 'anne' demeye hasret çocukları bağrına basar, koruyucu anne olur, yeryüzüne merhamet dağıtır kadınlar. Her anne oluş, bir yeniden doğuştur. Her yeni doğuşla aydınlanır dünyamız. Bize sabrın güzelliğini öğreten şehit annelerinin, fedakarlığın sınırsızlığını gösteren engelli annelerinin, başta Filistinli olmak üzere savaş mağduru tüm kadınların ve tüm annelerin anneler gününü canıgönülden kutluyorum. Yeryüzünün ışığı annelerimizi sadece bugünlük değil, ömürlük bir hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.