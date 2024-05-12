CHP’den itiraf gibi ‘kayırmacılık’ genelgesi

CHP Genel Merkezi, torpilli atamalarla adeta aile şirketine dönen CHP'li belediyelere 4 sayfalık bir uyarı genelgesi gönderdi. Partili tüm belediyelere gönderilen "Kayırmacılık" başlığı altındaki genelgede belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar açılmasına kadar bir dizi uyarı sıralandı.Torpilli atamalar konusunda 6 madde ile uyarıların yapıldığı genelgede, "Belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz" denildi. İşe alımlarda kişiye özel ilanların da açılmaması istenen genelgede kamudaki performans değerlendirmelerinin açık ve objektif olarak yapılması talep edildi. Şatafat ve israftan kaçınılmasına da vurgu yapılan genelgede taşıt kullanımına dikkat edilmesi gibi maddeler yer aldı.