İBB’de ‘Acil Durum’ kıyağı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na atandığı dönemde Pelin Alpkökin'in ilk icraatı arasında akrabasını işe almak olduğu ortaya çıktı.Alpkökin'in 1. derecede akrabası Hale Alpkökin'i, İBB'ye 'danışman' olarak yerleştirdiği öne sürüldü. İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nün 2021 tarihli görev belgesinde, Hale Alpkökin'in 'Acil Durum Görevlendirmesi' ile İBB'ye alındığı görüldü. Görev belgesinde Hale Alpkökin'in Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne danışman olarak atandığı vurgulandı.