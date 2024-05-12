Özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın babasına son görev

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde vefat eden babası Osman Doğan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da katıldı. Osman Doğan cenaze namazının ardından Kızılcahamam'da toprağa verildi.