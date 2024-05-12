Terörden yargılanan DEM’li CHP’de başkan yardımcısı oldu

Seçim öncesinde DEM'li yöneticilerin "Başkan CHP'den, yardımcı bizden olacak" açıklaması, İstanbul Sancaktepe'de uygulamaya konuldu. DEM Partili Nevzat Kılıç, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından başkan yardımcısı olarak atandı. Kılıç, HDP İstanbul İl Yöneticisi olduğu dönemde İstanbul'da 17 Temmuz 2018'de, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden biriydi. Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.Öte yandan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanı seçilen Siraç Çelik göreve geldiği günden beri üniversite mezunu, engelli ve şehit yakını ayrımı yapmadan çok sayıda çalışanı çöp, park bahçeler ve fen işleri gibi yerlere sürerek mobbing uygulamıştı. Bağlar Belediyesi son olarak 256 kişiyi işten çıkardı. Belediye yetkililerinin "AK Parti döneminde işe giren kimseyi istemiyoruz" diyerek diğer personele de gözdağı verdiği iddia edildi.