5 yıl özlemini çektikleri çocuklarını kazada kaybettiler

Bursa'da, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Gülsüm (36) ve Birol Bahadır (34) çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen oğulları Mert'i, ateşlendiği için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken, hafif ticari araçlarına bir otomobilin çarpmasıyla geçirdikleri kazada kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve 16 gün yoğun bakımda kalan Bahadır çifti, günler sonra öldüğünü öğrendikleri çocuklarının cenazesine de katılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, evde tedavisi devam eden Gülsüm Bahadır, "Oğlumuzu iyileştirmek için hastaneye gittik ama ölüme gitti" dedi. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Hüseyin Başaran'ın (28) sokak arasında 150 kilometre hızla gittiğini, güvenlik kamerası görüntülerinde de bunun görüldüğünü belirten Avukat Tuncay Özdemir ise sürücünün 'bilinçli taksir' ya da 'olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. DHA