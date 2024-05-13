Bakan Kacır tarih vererek duyurdu! Togg artık Avrupa yollarında olacak

"HEDEFİMİZ UZAY TEKNOLOJİLERİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.

İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.

Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.