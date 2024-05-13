Bolu’da otobüs bilet ücretleri protesto edildi: Öğrenciler burada Tanju nerede?

Bolu Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında oy birliği ile özel halk otobüsü öğrenci fiyatları 11 TL'den 18 TL'ye tam biletler ise 15 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri otobüs ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek İzzet Baysal Caddesi'nde yağmur altında yürüdü. Öğrencilerin sloganlar atarak yaptığı yürüyüş Bolu Belediye Başkanlığı önünde sona erdi. Öğrenciler 'Öğrenciler burada Tanju nerede' sloganları attı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Gazetecilik 1'inci sınıf öğrencisi Orçun Akyol ve Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Dinç, zamların geri alınmasını istedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, grubun arasından seçilen iki öğrenci ile bir araya geldi. Başkan Özcan, özel halk otobüslerinin 2014 yılında kendisinden önceki AK Partili başkan tarafından özelleştirildiğini açıklayarak, "Otobüsler bizim olsa zarar etmeyi göze alarak zam yapmayız ama maalesef halk otobüsleri zamanında özelleştirilmiş. Ben sizleri şoförler odası, belediye temsilcisi ve özel halk otobüslerinden yetkililerle bir araya getireyim ve size zammın gerekçesini açıklasınlar. Eğer yine ikna olmazsanız ben sizinle tekrar görüşüp gerekirse konuyu belediye meclisine tekrar getirmeye söz veriyorum" dedi.