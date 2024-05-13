CHP’li belediyenin ilk icraat: ’Türk Bayrağı Anıtı’nı kaldırmak

"SİLİFKE DÜŞMAN İŞGALİNE UĞRASAYDI, ANCAK BENZERİ BİR MANZARA YAŞANABİLİRDİ"

Silifkeliler sosyal medyadan olaya tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlardan biri sosyal medya hesabından "Mart 2024 Belediye seçimlerinde Mersin/Silifke Belediye yönetimi MHP'den CHP'ye geçmiştir. İlçe merkezine MHP'li idare zamanında dikilen ay yıldızlı anıt, CHP idaresi tarafından sökülerek ormana atılmıştır. Silifke düşman işgaline uğrasaydı ancak benzeri bir manzara yaşanabilirdi. Silifkeliler nasıl seçiminizden memnun musunuz?" diyerek tepkisini gösterdi.